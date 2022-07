Rząd proponuje 3 tysiące złotych dodatku węglowego. Kosiniak-Kamysz: dlaczego nie myśli o tych, którzy zainwestowali w lepsze piece?

Dlaczego rządzący myślą tylko o tych, którzy palą węglem? Dlaczego nie myślą o tych, którzy zainwestowali w lepsze piece? - mówił w "Faktach po Faktach" prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się do rządowego projektu ustawy o dodatku węglowym. Pytany, czy posłowie Koalicji Polskiej-PSL poprą ustawę w zaproponowanej formie, odparł: - my jesteśmy zawsze za wsparciem dla mieszkańców, tych, którzy potrzebują.

Rządowy projekt zakłada wypłatę 3 tysięcy złotych dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Pytany, czy posłowie Koalicji Polskiej-PSL poprą ustawę w formie zaproponowanej przez rząd, odparł: - my jesteśmy zawsze za wsparciem dla mieszkańców, tych, którzy potrzebują. - Choć oczywiście to jest plasterek przyklejany na ranę, która jest po prostu rozdarta, jest raną szarpaną, z której leje się bardzo dużo krwi. To nie jest sposób na uleczenie i na pewno nie na powrót do dobrej kondycji organizmu - ocenił.