Kwietne dywany i kolorowe stroje. "Jestem, są ludzie. To budujące"

Prymas Polski: wraca w nas radość spotkania z Jezusem

Zauważył, że obecnie, w czasie stopniowego wychodzenia z pandemii, gdy ustępują związane z nią ograniczenia i gdy w coraz większej liczbie można uczestniczyć we mszy świętej, "wraca w nas radość spotkania z Jezusem i świadomość, że bez tej eucharystycznej obecności, bez naszej z nim obecności, bez tego spotkania, bez tej drogi, którą wraz z nami dzielimy, wszystko, czego sami doświadczamy i czym żyjemy, nie znajduje do końca sensu".

Kolorowe procesje

- To wyjątkowy dzień. Każdy przeżywa to na swój sposób. Dla nas jest to jedna z ważniejszych uroczystości w Kościele - powiedziała reporterowi jedna z uczestniczek procesji. - Brakowało mi, że w ostatnim roku nie mogłam tu przyjechać. Bardzo się cieszę, że jestem, że są ludzie. To budujące - dodała inna.