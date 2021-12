Wstrząs w kopalni Bielszowice. Brak kontaktu z dwoma górnikami, trwa akcja ratownicza

Wstrząs w kopalni Bielszowice. W momencie zdarzenia w zagrożonym rejonie przebywało siedmiu górników. Pięciu z nich udało się wyjść na powierzchnię. Jak informują służby górnicze, nie ma kontaktu z dwoma ślusarzami, którzy pracowali pod ziemią. Trwa akcja ratownicza.

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego powiedział, że do wstrząsu doszło przed godz. 9. w tzw. ruchu Bielszowice - części kopalni Ruda, należącej do Polskiej Grupy Górniczej, w rejonie jednej ze ścian wydobywczych 780 metrów pod ziemią. Jak doprecyzował Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do wstrząsu doszło o godz. 8.52 w rejonie ściany 001Z w pokładzie 504. Jego magnituda wyniosła ok. 2,5. Akcję ratowniczą rozpoczęto ok. 9.30.

W zagrożonym rejonie było siedmiu górników, którzy prowadzili prace konserwacyjne, rozpoczęli zmianę o 6.30. Nie było tam prowadzone wydobycie. - Po wstrząsie pięciu górników bezpiecznie się wycofało, nie odnieśli obrażeń - przekazał Głogowski. I dodał, że dwie osoby są poszukiwane. Nie ma z nimi kontaktu.

"Przerwana łączność, spadł przepływ powietrza". Trwa akcja ratownicza

Jak mówi, na miejscu pracują ratownicy z kopalni oraz z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Akcją ratowniczą kieruje dyrektor kopalni.

- Po wstrząsie w tym rejonie została przerwana łączność, spadł przepływ powietrza. Nie ma kontaktu z dwoma ślusarzami - poinformował dyspozytor WUG.

Głogowski dodał, że więcej informacji będzie można podać, gdy ratownicy dotrą do miejsca, gdzie doszło do wstrząsu. Nie wiadomo, jak długo będzie trwała akcja ratownicza. - Przygotowujemy się do wykonywania chodników ratunkowych. Trudno powiedzieć w którym miejscu oni są. (...) może to się skończyć szybko, a może to się skończyć po kilku dniach - przyznał Andrzej Kleszcz z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Kopalnia Bielszowice Andrzej Grygiel/PAP

Premier jest w kontakcie z wojewodą śląskim

Premier Morawiecki przekazał na Facebooku, że jest w tej sprawie w stałym kontakcie z wojewodą śląskim.

"Dotarła do mnie informacja o wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Trwa trudna akcja ratownicza, bo uwięzione pod ziemią są dwie osoby. Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem. Będę Państwa informował na bieżąco o przebiegu akcji" - napisał premier.

Przedstawiciele branży górniczej zauważają, że choć w minionych latach dochodziło do poważnych wypadków w kopalniach przed Barbórką, to jednak nie przypominają sobie, by miały one miejsce w samo górnicze święto. Na sobotę w wielu miejscach regionu zaplanowano obchody Dnia Górnika – podobnie jak w poprzednim roku, skromniejsze z powodu pandemii.

