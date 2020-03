Prezydent: zdecydowałem, że podpiszę nowelizację o rekompensacie dla mediów państwowych

Prezydent Andrzej Duda zdecydował się podpisać nowelizację, która przewiduje przekazanie niemal 2 miliardów złotych na media państwowe - TVP i Polskie Radio - w ramach rekompensaty za utracone wpływy z abonamentu. Opozycja sprzeciwiała się podpisaniu tej nowelizacji i apelowała o przekazanie tych środków na potrzeby onkologii.

Sejm uchwalił nowelę autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości 9 stycznia, następnie trafiła ona do Senatu, który odrzucił ją w całości. 13 lutego Sejm odrzucił sprzeciw izby wyższej i ustawa została przesłana do prezydenta. Miał on 21 dni na decyzję - ogłosił ją ostatniego możliwego dnia - w piątek 6 marca.

Według nieoficjalnych doniesień, prezydent miał ogłosić swoją decyzję o godzinie 16, później dyrektor biura prasowego kancelarii prezydenta Marcin Kędryna poinformował, że "przed godziną 20 nie należy spodziewać się decyzji prezydenta". Ostatecznie Andrzej Duda ogłosił około godziny 22.45, że zdecydował się podpisać tę nowelizację.

- Biorąc pod uwagę potrzebę funkcjonowania mediów publicznych jako powszechnie dostępnych, niezwykle ważnych dla obywateli w wielu obszarach, załatwiających rzeczy, których inne media nie załatwią, jako także potrzebę zachowania pracy przez wielu ludzi pracujących w mediach publicznych, których byt byłby zagrożony, zdecydowałem, że podpiszę tę ustawę na pewnych warunkach - powiedział Andrzej Duda.

Stwierdził też, że "argumentowanie, że środki przeznaczone na funkcjonowanie mediów publicznych powinny być przeznaczone na onkologię, było nieprzyzwoite".

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przewiduje rekompensatę w wysokości 1,95 miliarda złotych dla państwowej telewizji i państwowego radia za utracone wpływy z opłat abonamentowych.

Andrzej Duda: argumenty o przeznaczeniu tych pieniędzy na onkologię to polityczne oszustwo TVN24

Prezydent: miałem dwie poważne wątpliwości

Prezydent powiedział, że "miał dwie poważne wątpliwości" dotyczące przekazania pieniędzy na media państwowe.

- Wątpliwość, co do tego, czy te środki są dzielone w sposób właściwy. Problem był z tym, że ustawa nie określała, w jaki sposób mają być środki podzielone chociażby w obrębie telewizji - między telewizję centralną a ośrodki regionalne - powiedział.

- Druga wątpliwość co do tego, czy proporcje finansowania nie powinny być przechylone bardziej w stronę radia, by radio mogło się lepiej rozwijać - dodał.

Stwierdził też, że "atmosfera wokół telewizji to była ostatnio atmosfera gorących sporów". - Uznałem, że muszę podjąć taką decyzję, której elementem będzie przecięcie tych sporów. Ta kwestia jest bardzo ważna, takie dokonanie resetu, nowej szansy i wprowadzenie nowych rozwiązań w zarządzaniu, które będą prowadziły do wzmocnienia ośrodków regionalnych - mówił Duda.

Prezydent: media publiczne powinny edukować, jak uniknąć chorób nowotworowych

Prezydent stwierdził, że "wśród misji publicznej, którą powinny realizować media publiczne" jest też element przyjętej przez rząd Narodowej Strategii Onkologicznej.

- Tą częścią jest część pod tytułem "edukacja i profilaktyka". To właśnie Telewizja Polska i media publiczne mają być tymi, dzięki którym może być prowadzona w istotnym stopniu, docierająca wszędzie polityka informacyjna, polityka edukacyjna, która uczy jak się odżywiać, jak żyć tak, aby uniknąć w miarę możliwości choroby nowotworowej - zaznaczył Duda. Jak ocenił, media publiczne mogą odegrać ogromną rolę jeśli chodzi o popularyzowanie właściwej samodiagnostyki i badań specjalistycznych.

Prezydent podkreślał też znaczenie TVP i Polskiego Radia dla popularyzowania kultury, które powinny być wsparciem m.in. dla seniorów i dawać - jak mówił - "pewne wzorce życia". - Coś, czego dzisiaj bardzo brakuje. Bardzo bym chciał, żeby właśnie w ramach realizacji misji publicznej na te cele zostały przeznaczone znacznie większe środki w mediach publicznych, w telewizji i w radio - mówił Duda.

Andrzej Duda: systematycznie spadają wpływy z opłaty abonamentowej TVN24

Premier: zgodnie z życzeniem prezydenta będzie dodatkowy fundusz na onkologię

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji dziękował "mediom publicznym za misję, którą sprawują". Zapewniał, że środki na rekompensatę dla mediów państwowych "są dostępne w budżecie".

Mówił też o finansowaniu onkologii. - W tym roku przeznaczamy rekordową pulę środków na bardzo ważny obszar - na onkologię. Ponad 11 miliardów złotych. Nigdy wcześniej takiej kwoty nie przeznaczaliśmy. Ta kwota w kolejnych okresach będzie rosła. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, żeby znaleźć odpowiedź na choroby onkologiczne - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że "rozmawia z prezydentem o funduszu medycznym". - Pan prezydent podkreśla, jak ważny jest jeszcze taki ekstra komponent onkologiczny. W najbliższym czasie będziemy komunikować szczegóły. To fundusz, który przekracza te 11 miliardów. Jeszcze dodatkowe środki będą przeznaczone, zgodnie z życzeniem prezydenta - poinformował Morawiecki.

Mateusz Morawiecki: mamy możliwość zagwarantowania środków na ośrodki regionalne

Głosowanie nad odwołaniem Kurskiego

W piątek po południu prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski opublikował list, który wysłał do Andrzeja Dudy.

"W związku z wątpliwościami Pana Prezydenta co do złożenia podpisu pod ustawą przyznającą mediom publicznym rekompensatę abonamentową, oraz w związku z pojawiającymi się w domenie publicznej odniesieniami do mnie jako Prezesa TVP, oświadczam, iż w imię dobra Telewizji Polskiej, interesu publicznego, a także w zgodzie z wartościami, którym służyłem przez całe swoje życie - oddaję się do dyspozycji Pana Prezydenta" - czytamy w liście, który Kurski zamieścił na Twitterze.

"Chcę Pana zapewnić, że moja osoba nie jest i nie będzie przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania uzależnionych od Pana decyzji" - dodał Kurski.

Prezes Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański ogłosił w piątek korespondencyjne głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Na wieczornej konferencji poinformował, że "z pięcioosobowej Rady wpłynęły cztery głosy za podjęciem tej uchwały".

Na onkologię zamiast na media państwowe. Opozycja była jednogłośna

Opozycja jednogłośnie apelowała, aby środki te przeznaczyć na dofinansowanie służby zdrowia i walkę z chorobami nowotworowymi. Między innymi dlatego sprawa podpisu stała się znaczącym elementem bieżącej kampanii wyborczej.

W sprawie ustawy abonamentowej prezydent Andrzej Duda odbył w minionym tygodniu spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawicielami regionalnych ośrodków telewizji państwowej i Polskiego Radia, a także prezesami telewizji państwowej i PR.

W tym tygodniu Duda kontynuował konsultacje i spotkał się z szefem Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim.

akw, ads/tr

Źródło: TVN24