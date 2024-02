Szczerba: 607 osób w tym procesie korupcyjnym otrzymało wizę

Michał Szczerba, poseł KO, szef sejmowej komisji śledczej do spraw afery wizowej, był we wtorek pytany w "Rozmowie Piaseckiego", czy wierzy w takie słowa Kobosa. - Dlaczego miałbym mu nie wierzyć? O tym, że aferę tuszowano świadczą wypowiedzi kierownictwa Zjednoczonej Prawicy - stwierdził.

- To jest to, co do tej pory udało się ustalić w prokuraturze. Czyli konkretne imiona i nazwiska osób, które otrzymały wizę w jednym kanale. Bo to był jeden tylko z kanałów. Prawdopodobnie takich osób, jak Edgar Kobos, było wokół Piotra Wawrzyka więcej - powiedział poseł.