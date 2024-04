czytaj dalej

- Jako matka trójki małych dzieci, jako kobieta, która weszła do Sejmu parę dni przed porodem, i która w tej izbie, przy was, karmiła noworodka, wiem, jakie to jest poświęcenie być matką - mówiła w Sejmie Karina Bosak podczas debaty na temat prawa aborcyjnego. Posłanka Konfederacji stwierdziła, że zamiast hasła "twoje ciało, twój wybór", kobieta w ciąży zasługuje na to, by usłyszeć "nasze dziecko, nasza odpowiedzialność".