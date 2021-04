Skuteczność szczepionki Moderny po pół roku od podania drugiej dawki. Wyniki badań

Trzy testy potwierdziły obecność przeciwciał po sześciu miesiącach

Firma Moderna dodała, że ogłoszona również w czasopiśmie "The New England Journal of Medicine" aktualizacja badań klinicznych opisuje skuteczność działania szczepionki u osób, którym średnio pół roku wcześniej podano drugą dawkę preparatu i trwałość dawanej przez szczepionkę ochrony.

Szczepionka Moderny na koronawirusa

Do 12 kwietnia Moderna dostarczyła na całym świecie 132 miliony dawek swojej szczepionki przeciwko COVID-19, z czego 117 milionów do USA. Według założeń firmy kraj ten otrzyma kolejne 100 milionów dawek do końca maja i taką samą liczbę do końca lipca. Moderna zaznaczyła, że stopniowo zwiększa współpracę przy produkcji szczepionek z firmami spoza USA.