Zakażony SARS-CoV-2 pracował w dwóch szpitalach. Dwa oddziały zamknięte, personel i pacjenci w kwarantannie

Do odwołania zamknięto oddział kardiologiczny i chorób wewnętrznych szpitala w Grajewie (Podlaskie). Wszystko przez potwierdzenie zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników placówki. Ten sam mężczyzna pracował również jako technik radioterapii w szpitalu w Łomży.

Jak przekazał w poniedziałek Józef Zawrotny, ordynator oddziału zakaźnego w Grajewie, z tego powodu do odwołania zamknięto dwa oddziały: kardiologiczny i odział chorób wewnętrznych.

Dodał, że personel został poddany kwarantannie, a pacjenci zostali przeniesieni na inne oddziały i do innych szpitali. Wszystkim zrobiono testy na obecność koronawirusa.

Zawrotny poinformował, że dotychczas około 20 testów jest negatywnych, czekają na resztę. Jeśli nikt nie będzie zakażony, to w ciągu kilku dni pacjenci wrócą na oddziały.

W kwarantannie pracownicy szpitala w Łomży i strażacy z Grajewa

Do uzyskania wyników testów na kwarantannie jest też dziesięcioro innych pracowników szpitala.

- Szpital pracuje, zwróciliśmy się już do wojewody o delegowanie dodatkowych pracowników na trzy dni, ponieważ najpóźniej w tym czasie powinny być informacje co do stanu zdrowia pozostałych 10 pracowników, którzy mieli kontakt z osobą z wynikiem dodatnim - dodał.