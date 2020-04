"Dlaczego Ty? Dlaczego jesteś za czarnym murem"

To był młody chłopak. W trzy dni wirus pożarł mu płuca. Wszyscy byli przerażeni – tak o zmarłym w poniedziałek Michale Grajewskim mówią medycy z warszawskiego szpitala MSWiA. Znajomi pracownika ministerstwa sprawiedliwości wspominają go jako kibica o gołębim sercu, społecznika i wolontariusza.

Lekarze ostrzegają swoich bliskich

- Miał tylko 36 lat, młody chłopak. W trzy dni wirus pożarł mu płuca. Wszyscy w szpitalu byli przerażeni. Lekarze wracający z dyżurów do domów przekazywali swoim bliskim, że zagrożenie wbrew powszechnemu przekonaniu nie dotyczy tylko osób starszych. Zagrożony jest każdy z nas. Ten dramatyczny przykład daje do myślenia – powiedział nam bliski jednego z medyków pracujących w warszawskiej placówce.

Wiceminister wspomina

Karetka przed blokiem

Sytuację w rozmowie z "Linią Otwocką", lokalnym portalem informacyjnym, tak relacjonował świadek zdarzenia: - Podeszli do domofonu i zadzwonili. Po chwili w drzwiach klatki schodowej pojawił się mężczyzna, którego ratownicy ubrali w specjalny kombinezon. Słyszałem, jak pytali mężczyznę, czy dobrze się czuje. Po chwili wszyscy wsiedli do karetki i ambulans odjechał na sygnałach.

Kibic o gołębim sercu

"Tam, gdzie byliśmy, udało się przekonać opiekunów do poprawienia warunków zwierząt, dzięki Twojej pracy ludzie zaczęli rozumieć, że zwierzęta czują, że mają prawo do opieki i do życia w godnych warunkach, że chroni je ustawa o ochronie zwierząt" – napisali przedstawiciele towarzystwa na Facebooku.

W lipcu 2018 roku na portalu TVN Warszawa ukazała się relacja z nietypowej interwencji straży pożarnej w Otwocku. Udało się uratować kota, który utknął w uchylonym oknie na drugim piętrze. "Interwencję strażaków zarejestrował inspektor Otwockiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt. To on zajął się później kotem i przewiózł go do weterynarza" – czytamy w tekście.