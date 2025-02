Po nocnym spacerze z kosą trafił do więzienia

Do więzienia trafił 27-latek, który w nocy chodził z kosą po z posesji. Jeden z mieszkańców powiadomił o tym policję. Po wylegitymowania 27-latka okazało się, że jest on poszukiwany.

Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w Rykach (Lubelskie). Około godziny 2:30 jeden z mieszkańców powiadomił policję, że na teren jednej z posesji wszedł młody mężczyzna z kosą w ręku.

- Właściciel powiedział funkcjonariuszom, że lokal wynajmuje kobiecie. Jednak pomimo pukania do drzwi oraz prób kontaktu telefonicznego lokatorka nie otwierała drzwi oraz nie odbierała telefonu. Z uwagi na podejrzenie zagrożenia życia i zdrowia kobiety postanowiono wejść siłowo do budynku i wezwano do pomocy strażaków z ryckiej komendy - przekazuje aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji.