Ktoś ich potrącił i uciekł z miejsca zdarzenia, a oni leżą na jezdni - tak powiedzieli policjantom. Okazało się, że byli pijani i nie mieli żadnych obrażeń. Przyznali, że chcieli, by policjanci podwieźli ich do domu.

Nie było żadnego wypadku

Zgłaszający interwencję 42-latek przyznał, że nie było żadnego wypadku a wezwał służby, po to, by odwieźli go do domu.