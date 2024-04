Znaleziono bomby lotnicze, ewakuacja mieszkańców

Bomby zostały znalezione we wtorek (23 kwietnia) po południu na placu budowy przy ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej. To cztery niewybuchy, najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Pirotechnik potwierdził wstępnie, że są to cztery bomby lotnicze - o długości od 80 do 100 cm i średnicy ok. 40-50 cm. Teren od wczoraj zabezpieczają policjanci.