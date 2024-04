14-latek rozpylił gaz pieprzowy w szkole, ewakuowano blisko sto osób

"Przez przypadek" rozpylił gaz na korytarzu

- Z ustaleń policjantów wynikało, że na klatce schodowej szkoły jeden z uczniów rozpylił przyniesiony przez siebie gaz pieprzowy. 14-latek podejrzewany o ten czyn oświadczył, że zakupił gaz w internecie i wziął go do szkoły, by pokazać kolegom. Dodał, że użył go przez przypadek - zrelacjonowała nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.