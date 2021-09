Tragedia na weselu w Żelechlinku. Wyniki sekcji zwłok 21-latki 

Utonięcie było przyczyną śmierci młodej kobiety, która w sobotę uczestniczyła w przyjęciu weselnym w miejscowości Żelechlinek (woj. łódzkie) - to wstępne wyniki sekcji zwłok 21-latki. Jak informują śledczy, eksperci z zakresu medycyny sądowej nie znaleźli śladów świadczących, że do tragedii mogły przyczynić się osoby trzecie. Jednak prokuratura formalnie ciągle nie wyklucza tej wersji.

Do śmierci 21-latki doszło w nocy z soboty na niedzielę. Kobieta bawiła się na imprezie weselnej, na jednej z sal bankietowych, w miejscowości Żelechlinek. W trakcie imprezy wyszła z sali z mężczyzną, który był jej osobą towarzyszącą. Po pewnym czasie wrócił na salę sam i dopytywał o swoją partnerkę. Uczestnicy imprezy zaczęli poszukiwania. Około godziny 3 zaalarmowane zostały służby. Kilka godzin później, około 7 rano, ciało kobiety zostało znalezione przez strażaków w stawie.

- Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim przekazała, że na ciele nie było śladów wskazujących na to, że do tragedii przyczyniły się osoby trzecie. Pobrane jednak zostały próbki do dalszych badań - relacjonuje dziennikarka.