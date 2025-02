Kierowca leżał 50 metrów od auta. Nie przeżył dachowania

czytaj dalej

Chociaż w branży muzycznej istnieje, od kiedy była nastolatką, to dopiero ubiegły rok przyniósł Charli XCX niewyobrażalny sukces. Wszystko dzięki temu, że trzymała się swojej artystycznej wizji i postanowiła odsłonić przed fanami miękkie podbrzusze. Jej album "Brat" stał się absolutną sensacją lata 2024, a wielu krytyków umieściło go na najwyższych miejscach list najlepszych albumów roku. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek tego, co jeszcze chce nam pokazać "bachor" z Essex.