W samochód wbiegły konie. Ksiądz trafił do szpitala

Niecodzienne zdarzenie w Stobiecku Szlacheckim pod Radomskiem (woj. łódzkie). W samochód osobowy kierowany przez 47-letniego księdza wbiegły konie. Kierowca trafił do szpitala, jedno ze zwierząt nie przeżyło.

Do zdarzenia doszło 24 lutego wieczorem w Stobiecku Szlacheckim koło Radomska. Jak poinformował portal Radomsko24.pl, doszło tam do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego, prowadzonego przez księdza i biegnącymi drogą końmi. W sumie - jak informuje policja - drogą biegły cztery zwierzęta. Miały uciec właścicielowi mimo zabezpieczeń. Konie biegły drogą w okolicach wiaduktu nad autostradą A1, w pewnym momencie jeden z nich uderzył w samochód osobowy, który prowadził 47-letni ksiądz z powiatu radomszczańskiego.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja w Radomsku. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na drogę wybiegły cztery konie, wprost pod jadący w kierunku miejscowości Lgota Wielka samochód osobowy, za którego kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec powiatu radomszczańskiego. W wyniku zderzenia ze zwierzęciem samochód zjechał na prawe pobocze. Niestety, jeden koń nie przeżył tego zderzenia. Poszkodowany został również kierowca pojazdu, którego niezwłocznie przetransportowano do szpitala - informuje mł. asp. Dariusz Kaczmarek, Oficer Prasowy KPP w Radomsku.

Każdego roku na polskich drogach dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków drogowych. W 2023 roku, według nieoficjalnych jeszcze danych, zginęło w nich 1669 osób, a 22 944 zostało rannych. Rok wcześniej były to odpowiednio 1896 i 24 743 osoby. W 9 na 10 wypadków winni byli kierujący pojazdami. Młodzi kierowcy w wieku 18-24 lat mieli najwyższy wskaźnik liczby wypadków w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Przyczyną blisko 35 procent wypadków, które spowodowali, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Po zmianie przepisów o pierwszeństwie pieszych na przejściach, zabieraniu prawa jazdy za rażące przekroczenia prędkości oraz po podwyższeniu mandatów, statystyka kilku ostatnich lat pokazuje, że nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Jeszcze w 2019 roku ofiar śmiertelnych było 2909, o blisko 1300 więcej niż w 2023 r.