Młodzi medycy chcą anulowania egzaminów ustnych. "Powinniśmy walczyć z pandemią"

W Łodzi ponad pół tysiąca lekarzy pisało egzamin specjalizacyjny. Medycy po wyjściu apelowali do ministerstwa o odwołanie czekających ich jeszcze egzaminów ustnych. - Brakuje rąk do pracy. Potrzebni jesteśmy na froncie walki z pandemią - podkreślają przyszli specjaliści.

W piątek w łódzkiej Atlas Arenie Państwowy Egzamin Specjalizacyjny rozpoczął się dla ponad 500 lekarzy ubiegających się o tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych i położnictwa. Ci, którzy przejdą przez część pisemną, będą podchodzić do części ustnej. I w tym część medyków widzi problem - bo, jak zaznaczają, do momentu zakończenia egzaminów są de facto wyłączeni z systemu opieki zdrowotnej, a przecież szaleje pandemia.

- System jest bardzo obciążony. Brakuje rąk do pracy tak bardzo, że do zadań oddelegowuje się młodszych kolegów, którzy nie skończyli specjalizacji. Jednocześnie nie robi się niczego, żeby umożliwić nam szybki powrót do pracy - zaznaczała jedna ze zdających.

"Nietrafiony kompromis" i przełożone egzaminy

Przekazał, że osoby, które - z jakichkolwiek przyczyn - nie przystąpią do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego dla lekarzy w sesji wiosennej, będą mogły złożyć go w sesji jesiennej, bez dodatkowych kosztów.

Lekarski sprzeciw

- Powiedzmy szczerze, że to nie jest tak, że chodzi jedynie o ten egzamin. Za nami rok epidemii i pewnie kolejny taki sam przed nami. Widzimy trzecią falę i po raz trzeci też okazuje się, że nie jesteśmy do niej przygotowani. Znowu wszystko odbywa się na wariackich papierach. Znowu gasimy pożar – stwierdził Pisula.

- Minister Niedzielski mówi, że przesuwa termin, bo jest sytuacja pandemiczna zła, a w drugim zdaniu mówi, że wszyscy mogą do egzaminu przystąpić, bo są zaszczepieni. To jak wszyscy są potrzebni do pracy, to jak najszybciej niech będą specjalistami, nie trzymajmy ich w domach przy książkach, tylko dajmy szansę, żeby wrócili do pracy; wykorzystajmy te szczepienia pozytywnie - zaapelował Kosiniak-Kamysz.