Staranował samochód osobowy i pojechał dalej. Kierowca tira pijany, wcześniej zatrzymano mu prawo jazdy

Poważny uraz głowy oraz liczne złamania ma 20-letni kierowca, który czołowo zderzył się z tirem. Do wypadku doprowadził pijany kierowca ciężarówki, który - jak ustaliła prokuratura - zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu. Prokuratorzy przedstawili mu zarzuty i skierowali do sądu wniosek o tymczasowy areszt.

- Mężczyzna miał w organizmie dwa promile alkoholu. W momencie zdarzenia nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, bo zostały one zatrzymane prowadzonym w innej sprawie przez prokuraturę we Włocławku - przekazuje prokurator Kopania.