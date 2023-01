Aktor Alan Cumming zwrócił Order Imperium Brytyjskiego

czytaj dalej

Politycy opozycji ostrzegają przed wprowadzonymi przez PiS zmianami w Kodeksie wyborczym. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej w "Faktach po Faktach" w TVN24 zwróciła uwagę na zapisy dotyczące ograniczania głosowania Polonii i rezygnację z obowiązku zasiadania sędziego w komisji okręgowej. Z kolei Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy obawia się, że obowiązek filmowania i fotografowania każdego głosu doprowadzi do zamieszek podobnych do tych, do których doszło w Brazylii i USA.