Top of the Top Sopot Festival 2021. Pierwszy dzień festiwalu, koncerty, rozmowa z Budką Suflera

Za nami pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2021. - Z naszej perspektywy było cudownie. Mam nadzieję, że równie dobrze wyglądało z widowni - mówili muzycy Budki Suflera.

We wtorek wystartował trzydniowy Top of the Top Sopot Festival 2021. Na scenie Opery Leśnej odbyły się dwa koncerty: #FOREVERYOUNG i #ILOVESOPOT. Wystąpili między innymi Kayah, Majka Jeżowska, Izabela Trojanowska, Urszula, Budka Suflera, De Mono czy Oddział Zamknięty.

Pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2021. Fragmenty koncertów TVN

"Tęsknota za sceną była olbrzymia"

- Z naszej perspektywy było cudownie. Mam nadzieję, że równie dobrze wyglądało to z drugiej strony - skomentował w rozmowie z TVN24 Tomasz Zeliszewski, perkusista Budki Suflera.

- Słyszeliśmy opinie, że bardzo dobrze się na to patrzyło, mamy nadzieję, że też się dobrze słuchało, że muzycznie było OK. To jest nasz cel - dodał wokalista Robert Żarczyński.

Muzycy są zadowoleni z powrotu do koncertowania po przerwie spowodowanej pandemią. - Tęsknota za sceną była olbrzymia. Oprócz pasji, emocji, jest też odrobina prozy życia, źródło dochodu. Strasznie brakowało nam koncertowania - powiedział Zeliszewski.

Muzycy Budki Suflera o koncercie w Sopocie TVN24

Mieczysław Jurecki, basista zespołu, podkreślał, że zawód muzyka "polega na tym, że gra się do publiczności". - Jak gra się w domu, do ściany, to jest po prostu smutno. Wiemy, po co wychodzimy na scenę - mówił.

Muzycy wspominali na scenie zmarłego w zeszłym roku Romualda Lipkę. - Znaliśmy się z Romkiem kilkadziesiąt lat, był świadkiem na moim ślubie, mieliśmy stosunki pseudo-rodzinne. Jak dowiedział się, że jest chory, poprosił nas, żebyśmy niezależnie od tego, co się stanie, dalej grali, bo muzyka to jedyne, co po nim pozostanie - wspominał Jurecki.

Zalewski, Jeżowska, Kayah i Andrzejczak na scenie Opery Leśnej TVN

Top of the Top Sopot Festival 2021

W środę 18 sierpnia w Sopocie zabrzmią taneczne przeboje, znane z 60-letniej historii sopockich festiwali. Na koncercie #IDANCEINOPERALEŚNA wykonają je: Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Andrzej Piaseczny, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska oraz zespoły Blue Cafe, Kombii, Feel i Pectus.

Ostatniego dnia odbędzie się koncert jubileuszowy TVN24 - #Nasze20lecie. Wydarzenie poprowadzą dziennikarze stacji, a występy artystów przeplecione zostaną relacjami i wspomnieniami z najważniejszych momentów minionych dwóch dekad.

Na scenie, razem z orkiestrą pod batutą Daniela Nosewicza i Nikoli Kołodziejczyka wystąpią między innymi: Kayah, Agnieszka Chylińska, Kasia Nosowska, Ewa Bem, Brodka, Sylwia Grzeszczak, Natalia Przybysz, Viki Gabor, Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka, Raz Dwa Trzy, Fisz Emade Tworzywo, Kortez, Michał Szpak, Paweł Domagała, Krzysztof Iwaneczko.

Wszystkie koncerty można oglądać na żywo na antenie TVN.

