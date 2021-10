Zdobywca Nike: jeszcze nie ochłonąłem, jakoś to oswajam

Zbigniew Rokita, zdobywca tegorocznej nagrody Nike, był gościem TVN24. - Jeszcze nie ochłonąłem, siedzą we mnie duże emocje i jakoś to oswajam, trawię. Przede wszystkim jest wielka radość - mówił. Nagrodzony został za książkę "Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku".

Zbigniew Rokita: jeszcze nie ochłonąłem, jakoś to oswajam

Rokita był w poniedziałek rano gościem TVN24. - Jeszcze nie ochłonąłem, siedzą we mnie duże emocje, jakoś to oswajam, trawię. Przede wszystkim jest wielka radość - stwierdził.

Jak mówił, zajmuje się przede wszystkim mniejszościami etnicznymi, narodowymi, ale "bliskie mu są też te sytuacje, gdy inne grupy mniejszościowe są dyskryminowane, ich głos nie jest słyszany". - Dotyczy to mniejszości religijnych, seksualnych, grup wykluczonych ekonomicznie. Z tym się w Polsce mierzymy i trzeba na to zwracać uwagę - podkreślił..

Był też pytany, jak powstawała jego książka, za którą otrzymał nagrodę Nike. - Jestem szwędaczem. Łażę, oglądam podwórka, doczytuje jakieś dziwne rzeczy, rozmawiam z ludźmi. Zbieram to mozaikowo i nawet trudno mi powiedzieć, kiedy powstaje jakieś pierwsze zdanie książki. Jest to być może chaotyczne - mówił.

- Ta książka jest o tyle specyficzna, że postawała półtora roku, czy dwa lata, ale siedziała we mnie od zawsze. To jest też zapis doświadczeń biograficznych moich czy mojej rodziny - dodał.

Zbigniew Rokita - kim jest

"Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku" (wyd. Czarne) to rzecz o tożsamości, przynależności. O próbie zrozumienia różnych racji. Ta książka jest jak puzzle, w których z pozornie niepasujących do siebie elementów wyłania się spójny obraz. "Kajś" to wielowątkowy reportaż o Śląsku i śląskości.