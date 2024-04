Eurowizja 2024. Głosowanie i liczenie punktów w półfinałach

Co ważne, na terenie swojego kraju można oddać jedynie głos na przedstawicieli innego państwa. A to oznacza to, że będąc w Polsce, nie możemy zagłosować na Lunę.

O tym, którzy wykonawcy zakwalifikują się do wielkiego finału, zdecydują w półfinałach wyłącznie głosy widzów. Po zakończeniu głosowania 10 najwyżej ocenionych piosenek w każdym uczestniczącym kraju otrzyma punkty od 1 do 8, 10 i 12. Publiczność w każdym uczestniczącym kraju przyzna więc łącznie 58 punktów. Podobnie 10 piosenek, które dostaną najwięcej głosów od "reszty świata" - dostaną punkty według tej samej skali.

Jak głosować w finale Eurowizji. Jak liczone są głosy?

Zgodnie z regulaminem, każdy juror szereguje wszystkie zaprezentowane utwory od tego który podoba się najmniej do najlepszego w oparciu o ocenę kompozycji i oryginalności utworu, jakość występu, a także oceniając możliwości wokalne wykonawcy i ogólne wrażenie. 10 najwyżej ocenionych piosenek otrzymuje od nich od 1 do 8, 10 i 12 punktów.

Do tego dochodzą głosy widzów. Podobnie jak w półfinale, po zakończeniu głosowania w aplikacji, na stronie, telefonicznie i SMS-em, 10 najwyżej ocenionych piosenek w każdym kraju uczestniczącym otrzyma punkty od 1 do 8, 10 i 12 punktów. 10 utworom, które otrzymały najwięcej głosów z reszty świata, zostaną przyznane punkty według tej samej skali i będą miały wagę jednego dodatkowego kraju głosującego. Łączna liczba punktów przyznanych przez publiczność w finale wyniesie 2204. Do tego doliczone zostaną punkty od jury - 2146. Łącznie do przyznania jest więc 4350 punktów. Artysta z największą ich liczbą zostanie laureatem Eurowizji 2024.