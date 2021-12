Billboard: Bruce Springsteen sprzedał prawa do swojej muzyki za 500 milionów dolarów

20-krotny laureat nagród Grammy poszedł w ślady Boba Dylana, Blondie czy spadkobierców Davida Bowiego. BBC News przypomina, że tylko w ciągu ostatniego roku twórca takich hitów jak "Born To Run", "The River", "Streets of Philadelphia" czy "Born In The USA" zarobił na muzyce 15 milionów dolarów.