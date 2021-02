Komunista czy agent ideologiczny prawicy? Jego książka "burzy lewicowe i prawicowe mity"

Adam Leszczyński, historyk, socjolog i dziennikarz, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie i współzałożyciel portalu OKO.press, wyjaśnia w rozmowie z Maxem Cegielskim, że "pańszczyzna jest kluczowa, ponieważ był to system, w którym nasi przodkowie żyli przez kilkaset lat". - On ulegał ewolucji, był to system bardzo specyficznie polski i był rodzajem społecznej samoorganizacji bardzo skutecznie i sprawnie działającej przez lata - tłumaczy.

"Paleta zarzutów jest bardzo rozległa"

W pozostałej części "Xięgarni" Justyna Sobolewska zabiera nas do Nowej Huty, a przewodnikami są: Elżbieta Łapczyńska, autorka książki "Bestiariusz nowohucki", Igor Jarek, autor zbioru opowiadań "Halny" i Anna Grochowska, autorka "Literackiego Przewodnika po Nowej Hucie". Filip Łobodziński poleca zaś nowości wydawnicze, w tym "Prince. The Beautiful Ones. Niedokończona autobiografia" Dana Piepenbringa. W książce z listy bestsellerów "The New York Times" znalazły się niepublikowane dotąd zdjęcia oraz osobiste zapiski artysty, sporządzone na kilka dni przed jego śmiercią.