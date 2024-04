31-latek wyprzedził nieoznakowany radiowóz na skrzyżowaniu. To niebezpieczne zachowanie zarejestrował wideorejestrator, a na konto kierowcy trafiły punkty karne i mandat.

- 31-letni mieszkaniec Mogilna wyprzedał na skrzyżowaniu. Patrol ruchu drogowego zatrzymał go do kontroli - poinformowała aspirant sztabowa Izabella Drobniecka, oficer prasowa inowrocławskiej policji.