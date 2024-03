Najpierw zlekceważył czerwone światło, a następnie pojechał z lewoskrętu na wprost. Grozi mu grzywna do trzydziestu tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło na początku marca na ulicy Szubińskiej w Bydgoszczy. Na nagraniu, które otrzymali policjanci widać, jak kierujący mercedesem nie zastosował się do czerwonego światła i pojechał na wprost z pasa przeznaczonego do skrętu w lewo.