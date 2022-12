Parę metrów od domu zapadła się ziemia. Zapadlisko w Trzebini zostanie we wtorek zasypane

Spółka Restrukturyzacji Kopalń: dziura nie zagraża budynkom, zostanie zasypana

Zapadlisko ma być zasypane jeszcze we wtorek. - Robimy wszystko, by stało się to jak najszybciej. Trwają ostatnie ustalenia z firmą, która zasypie dziurę - poinformował pełniący obowiązki rzecznika prasowego SRK Mariusz Tomalik.

Mieszkańcy Trzebini boją się o swoje domy

Reporter TVN24 Mateusz Półchłopek rozmawiał z mieszkańcami Trzebini na temat powstających od sierpnia 2021 roku zapadliskach. Trzebinianie przyznają, że boją się o swoje bezpieczeństwo. - Nie wiadomo, gdzie to wywali, nie wiadomo, jaka głębokość (...). A jak wypadnie dziura mi albo komu innego, no to cóż poradzimy? Jak będziemy w domu siedzieć, to może się dom zawalić. Jedyne wyjście to wyprowadzić się - powiedział naszemu dziennikarzowi jeden z mieszkańców. - Tu wiele osób jest przestraszonych, siłą rzeczy muszą być przestraszeni. Niech pan popatrzy, parę metrów od domu. Gdyby to się tam (bliżej - red.) zawaliło, ja nie wiem, czy ten dom by wytrzymał - podkreślił inny.