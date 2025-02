Podejrzany o próbę zgwałcenia 13-latki jest na wolności. Były policjant: może mataczyć albo uciec

Miejsce podejrzanego o próbę gwałtu na 13-latce w Rabce-Zdroju jest w areszcie - tak uważa były naczelnik wydziału śledczego i były rzecznik małopolskiej policji Dariusz Nowak. 20-latek, który miał zaatakować dziewczynkę, został wypuszczony przez sąd z aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Nastolatka nie została jeszcze nawet przesłuchana. - Skoro będzie się go obawiała, to może wpłynąć także na jej zeznania - stwierdził były policjant.

Decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Targu podejrzany o próbę zgwałcenia 13-latki opuścił areszt po wpłaceniu 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jak przekazał w odpowiedzi na pytania tvn24.pl rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, sędzia Bogdan Kijak, decyzja zapadła po uwzględnieniu "stanu materiału dowodowego, jaki został zebrany do czasu orzekania". Zabrakło kluczowego: przesłuchania małoletniej. Bez jej zeznań sąd zdecydował o możliwości opuszczenia aresztu przez 20-latka, co też się stało.

Mężczyzna może jednak wrócić za kraty, bo od decyzji sądu odwołała się prokuratura. Termin rozpatrzenia odwołania wyznaczono w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu na 3 marca. Termin przesłuchania 13-latki to z kolei 27 lutego. - Będzie przesłuchana w tak zwanym niebieskim pokoju, w obecności psychologa, w warunkach przewidzianych na te okoliczności dla dzieci - wyjaśnił sędzia Kijak.

20-latkowi grozi dożywotnie więzienie.

O próbę zgwałcenia 13-latki w Rabce-Zdroju podejrzany jest 20-letni mężczyzna małopolska policja

Były policjant: to może wpłynąć na jej zeznania

Dariusz Nowak, były naczelnik wydziału dochodzeniowo-śledczego i były rzecznik prasowy małopolskiej policji, w rozmowie z tvn24.pl podkreślił, że w jego opinii 20-latek powinien pozostać w areszcie na co najmniej miesiąc.

- To poważne przestępstwo, godzące również w psychikę ofiary, nie tylko w jej ciało. Świadomość, że ten człowiek, który niedawno próbował tę dziewczynę zgwałcić, chodzi po wolności, powoduje, że ta nastolatka, nieprzygotowana jeszcze na taki stres, będzie się obawiała spotkania. A skoro będzie się obawiała, to może wpłynąć także na jej zeznania - wyjaśnił były policjant.

- Nie wiemy, co zrobi ten podejrzany. Może się z kimś kontaktować. Ma kolegów, rodzinę. On ma wprawdzie zakaz kontaktowania, ale mieliśmy takie przypadki, że podejrzani próbowali wpływać na świadków przez inne osoby. Przy tak poważnych zarzutach powinien zostać tymczasowo aresztowany co najmniej na miesiąc - powiedział Nowak.

Były rzecznik małopolskiej policji zaznaczył, że w jego opinii przy decyzji o tymczasowym aresztowaniu istniały przesłanki formalne, które działały na niekorzyść podejrzanego. Mowa o mataczeniu albo o ewentualnej uciecze.

Wobec podejrzanego 20-latka sąd zastosował tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze. Ma on dozór policji połączony z obowiązkiem stawiennictwa dwa razy w tygodniu w komisariacie policji w Rabce oraz zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną, dwójką innych świadków oraz zakaz opuszczania kraju.

Według byłego naczelnika wydziału śledczego to jednak - przynajmniej na tym etapie postępowania - środki niewystarczające. - Nie wiemy, co zrobi ten podejrzany. On ma wprawdzie zakaz kontaktowania się z ofiarą, ale mieliśmy takie przypadki, że podejrzani próbowali wpływać na świadków przez inne osoby - podkreślił Dariusz Nowak.

W pobliżu tego miejsca w Rabce-Zdroju doszło do ataku na dziewczynkę TVN24

Atak na 13-latkę w Rabce-Zdroju

12 lutego mężczyzna zaatakował 13-latkę, która szła do szkoły ścieżką przez lasek w centrum Rabki-Zdroju. Według śledczych, podejrzany stosując przemoc, przewracając, bijąc i przyduszając małoletnią, usiłował doprowadzić ją do obcowania płciowego. Pokrzywdzona jednak skutecznie broniła się przed napastnikiem, krzyczała, wzywając pomocy. Sprawca został spłoszony przez osoby postronne i uciekł. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala w Nowym Targu, a doznane przez nią obrażenia ciała okazały się powierzchowne i nie było potrzeby dalszej hospitalizacji.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania gwałtu, za co grozi mu kara pozbawienia wolności od pięciu lat albo dożywocie. Podejrzany w trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył krótkie wyjaśnienia, które mają być zweryfikowane.

Podejrzany został zatrzymany przez policję jeszcze tego samego dnia wieczorem w miejscu swojego zamieszkania. W ujęciu 20-latka, mieszkańca Rabki-Zdroju, pomogło opublikowanie w mediach nagrania z monitoringu.

