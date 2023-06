Ciężarówka wjechała w pracownika pomocy drogowej na poboczu ekspresówki

czytaj dalej

Pięć basenów o głębokości od 40 centymetrów do dwóch metrów, alejki spacerowe i plaża dla psów - tak po oficjalnym otwarciu wygląda park Zakrzówek, wybudowany w miejscu dawnego kamieniołomu. Przez lata teren zalewu był ogrodzony, jednak nieraz mieszkańcy i turyści skakali z wysokich skał do wody, przez co zdarzały się tragiczne wypadki. Zaaranżowana na nowo przestrzeń ma służyć bezpieczeństwu, bo na miejscu od czwartku służbę pełnią ratownicy, którzy będą tam pracować do końca wakacji.