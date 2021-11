Protest po zwolnieniach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. "Dość represji za działalność związkową"

W czwartek przed Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie odbył się protest wywołany kolejnymi zwolnieniami na uczelni. Manifestanci twierdzą, że są one spowodowane działalnością związkową wykładowców. Domagają się też przestrzegania praw pracowniczych na uniwersytecie.

To już kolejne zwolnienia na krakowskim uniwersytecie. - Zmniejszenie zatrudnienia w ciągu roku to 45 w grupie nauczycieli i 27 w grupie administracyjnej - przekazał w rozmowie z dziennikarzami doktor Krzysztof Wąsowicz, kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego. Przyznał, że "na pewno może trochę więcej odeszło", ale "było też trochę uzupełnień". - To normalna wymiana kadr. (...) Ogólnie liczba pracowników zmniejszyła się, a liczba studentów zwiększyła się - dodał.