Nie będzie kary za rysunki i napisy na chodniku. Mamom "zwrócono uwagę", mogą odebrać zarekwirowaną kredę

Funkcjonariusze spisali, ich przełożeni przeanalizowali

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. § 1a. Podżeganie i pomocnictwo są karalne. § 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do 1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

"To jest kompromitacja"

Inne mamy, które również pojawiają się na ulicy Retoryka z dziećmi, nie kryją oburzenia tym, jak policja skrupulatnie zajęła się sprawą chodnikowych rysunków. - To jest jednak kompromitacja i w tej całej sytuacji rekwirowanie kredy, spisywanie i cała ta zabawa w kotka i myszkę to jest jakiś absurd. To karykaturalna sytuacja. Podczas, gdy my tam jesteśmy tylko dlatego, że na naszej granicy umierają ludzie. Nie chcemy prowokować czy niszczyć mienia, chcemy tylko wzywać do działania rządzących oraz partie opozycyjne, bo jesteśmy świadkami kryzysu humanitarnego - mówi TVN24 Aleksandra Lipczak z "Rodziny bez granic".