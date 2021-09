Całodzienny protest krakowskich sędziów z powodu przeniesienia Macieja Czajki, Beaty Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej

Z powodu przeniesienia sędziów Macieja Czajki, Beaty Morawiec i Katarzyny Wierzbickiej do innych wydziałów krakowscy sędziowie urządzają po raz pierwszy w historii całodzienny protest rotacyjny przed wejściem do budynku Sądu Okręgowego w Krakowie. O godzinie 12 ma odbyć się również demonstracja przed gmachem krakowskiego sądu apelacyjnego.

Troje sędziów przeniesionych do innych wydziałów

Troje z tych sędziów zostało zdegradowanych w strukturach sądu . Sędzia Morawiec została przeniesiona z Wydziału IV Odwoławczego, który rozpatruje apelacje od wyroków pierwszej instancji, do Wydziału III Karnego, w którym zapadają wyroki pierwszej instancji. Morawiec jest prezeską zarządu głównego Stowarzyszenia Sędziów "Themis", stanowczo krytykującego reformę systemu sprawiedliwości prowadzoną przez obecny rząd. W przeszłości była prezesem SO w Krakowie. W listopadzie 2017 roku została odwołana z tej funkcji przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Całodzienny protest krakowskich sędziów

W środę w Krakowie odbywać się będzie spontaniczny protest krakowskich sędziów. Trwać będzie od godziny 9 do godziny 16 przed głównym wejściem do Sądu Okręgowego i czterech sądów rejonowych w Krakowie. Wezmą w nim udział kilkunastoosobowe grupy sędziów, zmieniające się co godzinę. Na godzinę 12 przewidziana jest również demonstracja przed gmachem Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

W ocenie krakowskich sędziów "przeniesienie wymienionych sędziów stanowi wyraz represji ze strony władz SO w Krakowie za wcześniej złożone pismo z 22.09.2021 r. dotyczące odmowy orzekania z osobami, które przeszły procedurę awansową na sędziów przed neo-KRS. W przypadku sędzi Katarzyny Wierzbickiej jest to także wyraz szykany za odmowę z 16.09.2021 r. orzekania na rozprawie w składzie z neo-SSO Piotrem Kowalskim, wiceprezesem SO i obecnie z uwagi na awansowanie go przez Dagmarę Pawełczyk-Woicką, bezpośrednim przełożonym w ramach pionu karnego sędziów: K. Wierzbickiej️, M. Czajki i B. Morawiec".