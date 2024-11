czytaj dalej

Szymon Hołownia odrzuca doniesienia "Newsweeka" jakoby miał studiować na Collegium Humanum. - Nie jestem absolwentem tej uczelni - oświadczył. Odniósł się też do informacji w przestrzeni medialnej. - Jeśli pochodzą ze śledztwa i ujawnia je ktoś z otoczenia podejrzanego rektora albo innych osób, to oznacza przestępstwo - mówił. Ocenił, że jeśli za rozpowszechnianiem takich doniesień stoją służby, to może to doprowadzić do "poważnego kryzysu zaufania w koalicji rządzącej". - To będzie znaczyło, że nie jest to to, na co się umawialiśmy - dodał.