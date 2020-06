Przybywa zakażonych górników w kopalni Zofiówka

W jastrzębskiej kopalni Zofiówka liczba zakażonych koronawirusem górników wzrosła w sobotę do 1135. To drugi dzień z rzędu znaczącego wzrostu zachorowań w tej kopalni. W sumie w kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakażonych jest ponad 2,7 tysiąca osób, a w Polskiej Grupie Górniczej - ponad 1,5 tysiąca osób.