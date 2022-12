"Lodowy nawis" oderwał się od budynku, spadł na dwie nastolatki

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że lodowy nawis oderwał się od budynku szkoły i spadł na - idące chodnikiem - dwie dziewczyny. Młodsza miała rozciętą głowę i została zabrana karetką do szpitala pediatrycznego. Drugiej dziewczynie nic się nie stało, ale została zabrana do szpitala wojewódzkiego na obserwację - przekazała nam oficer prasowa Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej mł. bryg. Patrycja Pokrzywa. I dodała: - Na miejsce zadysponowaliśmy drabinę mechaniczną, żeby zrzucić znad wejścia do budynku szkoły pozostały lód.

Policja bada sprawę

- Po wykonanych na miejscu czynnościach, mogę powiedzieć, że dwie dziewczyny wchodziły do szkoły drzwiami, które zostały wyłączone z użytkowania. Wyłączenie to polegało na ogrodzeniu taśmą tych drzwi właśnie z obawy na to, że ten śnieg zalegający na dachu może spaść. Z tego, co wiem, to młodzież to lekceważyła i podniosła tę taśmę i wchodziła tymi drzwiami do placówki - powiedziała nam Katarzyna Chrobak z policji w Bielsku-Białej. Dodała: - Przeprowadziliśmy oględziny miejsca zdarzenia, na pewno będziemy prowadzić postępowanie w tej sprawie.