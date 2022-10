Obraz namalowany przez Karola III wystawiony na aukcji. "Nigdy nie widziałem tak wielu ofert"

Obraz jest wystawiony w ramach aukcji domu aukcyjnego Bonhams pt. "The Scottish Home". - W mojej dotychczasowej pracy jako licytator nigdy nie widziałem tak wielu ofert (kupna - red.) złożonych przed aukcją. Myślę, że to mówi samo za siebie - powiedział Hamish Wilson z Bonhams. Zauważył, że zainteresowanie może być tak duże m.in. ze względu na to, że obraz, o którym mowa, przedstawia zamek w Balmoral, gdzie zmarła królowa Elżbieta II, spędzając tam ostatnie dni swojego życia. Ale, według Wilsona, za popularność obrazu może odpowiadać też możliwość, że jest to pierwsze dzieło autorstwa żyjącego monarchy, wystawiane na aukcji.