Pytanie w "Milionerach" o nazwę miejsca, w którym zasiadają senatorowie

Sala zwierzeń, sfera domysłów, izba refleksji czy cela kontemplacji? Które z tych miejsc jest przeznaczone dla senatorów? Na to pytanie za pięć tysięcy złotych odpowiadał pan Łukasz Szczeciński ze Zbąszynia.

W czwartkowym odcinku "Milionerów" swoją grę rozpoczął pan Łukasz. Mieszkaniec Zbąszynia miał do wykorzystania trzy koła ratunkowe. Ze wszystkich skorzystał już podczas pierwszych dwóch pytań.

Pytanie za gwarantowany tysiąc złotych dotyczyło konia gimnastycznego. Uczestnik nie wiedział, czy taki koń ma uzdę, wędzidło, łęki czy lejce. Pan Łukasz zdecydował się na skorzystanie z telefonu do przyjaciela. Niestety, mama uczestnika również nie znała odpowiedzi na powyższe pytanie. Nie chcąc ryzykować, pan Łukasz poprosił Huberta Urbańskiego o ostatnie koło ratunkowe - pół na pół.

System wyeliminował dwie błędne odpowiedzi, od teraz w grze pozostały tylko dwa warianty - B: "wędzidło" oraz C: "łęki". Uczestnik zdecydował się zaryzykować i poprosił o zaznaczenie odpowiedzi C: "łęki". Była to poprawna odpowiedź.