Helena Modrzejewska, legendarna polska aktorka, upamiętniona w Google Doodle

Helena Modrzejewska urodziła się 12 października 1840 roku w Krakowie. Jej właściwie imię to Jadwiga, na drugie miała Helena, a potem przyjęła je na stałe. Dziś przypada 181. rocznica urodzin wielkiej artystki.

Helena Modrzejewska – życiorys

Modrzejewska była córką Józefy Bendy, z domu Misel, wdowy po zamożnym kupcu. Nie jest pewne, kto był jej ojcem. Karierę aktorską zaczęła na scenach prowincjonalnych. Grała m.in. w Nowym Sączu, Przemyślu i Rzeszowie. Już wtedy pozytywnie pisali o niej recenzenci. Przez rok mieszkała we Lwowie, gdzie grała przed tamtejszą publicznością. We Lwowie wystąpiła pierwszy raz w dramacie romantycznym – jako Skierka w "Balladynie" Juliusza Słowackiego. Potem często wracała do jego utworów.