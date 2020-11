Będzie sekretarzem stanu w administracji Joe Bidena, dostanie zaproszenie do odwiedzenia Białegostoku

W białostockiej kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 20 przyszedł na świat Samuel Pisar, znany polsko-amerykański prawnik i obrońca praw człowieka. Jego pasierb Antony Blinken wejdzie w skład administracji Joe Bidena. Prezydent Białegostoku chce zaprosić przyszłego sekretarza stanu do miasta. Wizyta ucieszyłaby też obecnego współwłaściciela wspomnianej kamienicy.

Blinken opowiadał też o tym jak Samuel Pisar, ukrywając pod koniec wojny w lesie, usłyszał odgłos czołgu i okazało się, że był to czołg amerykański. Kiedy z maszyny wyłonił się czarnoskóry żołnierz, Pisar miał wypowiedzieć jedyne trzy słowa po angielsku, których przed wojną nauczyła go matka: "God bless America" Czyli "Boże, pobłogosław Amerykę".

Miasto zaprasza i czeka

W środę (25 listopada) prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zapowiedział na Twitterze, że zaprosi Antony’ego Blinkena do miasta. Zwrócił uwagę, że do naszych czasów zachowała się kamienica, w której urodził się Samuel Pisar. Budynek – jak pokreślił prezydent – został kilka lat temu pięknie odrestaurowany.

To zaprosimy Pana Sekretarza Stanu do Białegostoku. Kamiennica w której urodził się Samuel Pisar jest własnością prywatną i została kilka lat temu pięknie odrestaurowana. @WBialystok

- Jeśli tylko Antony Blinken zechce odwiedzić Białystok, będzie mi bardzo miło gościć go w naszych progach - mówi Paweł Nowakowski, współwłaściciel kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 20. Budynek pełni obecnie funkcję biurowo-usługową. - Choć nie jest wpisany do rejestru zabytków, staraliśmy się podczas remontu oddać jego pierwotny charakter. Nawet kolor cegieł jest taki jak w oryginale – podkreśla Nowakowski. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

"Oszałamiająca kariera"

"Po wojnie wyjechał do Australii. Ukończył studia prawnicze i uzyskał doktoraty Harvardu i Sorbony. Zrobił oszałamiającą karierę" – czytamy w książce Andrzeja Lechowskiego.

Prawnik gwiazd, społecznik i przyjaciel Kennedy'ego

W 1963 roku Pisar założył znaną na całym świecie międzynarodową kancelarię prawniczą, z której usług korzystały takie sławy jak Elizabeth Taylor czy Kirk Douglas. Prawnik działał też społecznie. Stawał w obronie takich dysydentów politycznych jak Aleksander Sołżenicyn. Był też przyjacielem i doradcą prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego. Zasiadał w komisji doradczej do spraw polityki zagranicznej i gospodarczej. Był konsultantem Izby Reprezentantów oraz wielu komisji senackich. A także attaché w biurze Sekretarza Generalnego ONZ oraz attaché Dyrektora Generalnego UNESCO. W 1973 roku został zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla. Zmarł w 2015 roku w Nowym Jorku.

"Ważniejsze od ludzkiej krwi są nieograniczone możliwości rozwoju człowieka... trwałe i głębokie, jak bicie serca". Tak zakończył swoją wydaną w 1979 roku we Francji książkę "Z krwi i nadziei". Opisał w niej dzieje swojego życia. W 1992 roku ukazała się również, wydana w Białymstoku, polska wersja tej publikacji.

Powroty do Białegostoku

Trzeba wiedzieć, że Samuel Pisar odwiedzał swoje rodzinne miasto. Chociażby w 2009 roku, kiedy wygłaszał wykład w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Poszukiwanie pamięci i dialog - Białystok 65 lat później”. Opowiadał wtedy o swoich traumatycznych przeżycia z czasów Holokaustu. Stwierdził jednak, że mimo wszystko zawsze kiedy jest w Polsce, Białystok przyciąga go jak magnes.

- Mam jednak wrażenie, że postać Samuela Pisara jest nieco zapomniana. Z pewnością więc przyjazd do Białegostoku tak prominentnego gościa, jakim jest sekretarz stanu USA na pewno zwróciłby uwagę i na postać Pisara, i na to jak bogatą mamy historię – podkreśla Andrzej Lechowski.

Jest dom i "kawałek ulicy". Będzie tablica informacyjna?

Przedstawicielka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na Białystok i województwo podlaskie Lucy Lisowska komentuje, że białostoczanie powinni się szczycić tym, że Samuel Pisar urodził się właśnie właśnie tutaj i nigdy nie wyrzucać go ze swej pamięci.

- Tymczasem w mieście, poza pięknie odremontowaną kamienicą – za co bardzo dziękuję jej właścicielom – nie ma nic co by wskazywało o tym, że pamiętamy o tej postaci. Przydałaby się jakaś tablica informująca o tym, że ten oto dom był rodzinnym domem Samuela Pisara. Kilka lat temu nazwano jego imieniem "kawałek ulicy" obok budynku przy Dąbrowskiego 20, ale temu człowiekowi trzeba zdecydowanie poświęcić więcej czasu i pamięci – podkreśla.