Chcą się zaszczepić, muszą czekać na dostawę. "Konieczność zamawiania 90 dawek to problem"

Do tej pory Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaszczepił ponad 300 osób z grupy zero – głównie personel medyczny placówki.

- Olbrzymim problemem logistycznym jest konieczność zamawiania 90 dawek szczepionki lub wielokrotności tej liczby. To powoduje, że do zaszczepienia powinniśmy przygotować 90 lub wielokrotność tej liczby pacjentów – tłumaczy dr Tomasz Musiuk, dyrektor ds. medycznych szpitala w Hajnówce.

"Możemy szczepić tylko i wyłącznie pacjentów z grupy zero"

Potwierdzają to wytyczne dotyczące zamówień szczepionek na stronie internetowej Agencji Rezerw Materiałowych . "Minimalne zamówienia to 90 dawek szczepionki (15 fiolek)." "Zamówienia mogą być składane na pakiet 90 dawek lub jego wielokrotność" – czytamy tam.

Widząc 150 nazwisk na liście pracowników chętnych do szczepienia, dyrektor szpitala mógł zamówić 180 sztuk, ale, jak mówi, istniało duże ryzyko, że 30 dawek by się zmarnowało. - Po odpowiedzi z Narodowego Funduszu Zdrowia, że możemy szczepić tylko i wyłącznie pacjentów z grupy zero, zrezygnowaliśmy z zamówienia [kolejnych - red.] 90 szczepionek, ponieważ zostałaby nadwyżka, której prawdopodobnie nie mielibyśmy jak wykorzystać – tłumaczy.

Mógłby też na własną rękę poszukać chętnych na 30 dawek w innych szpitalach (tylko tych z grupy zero), ale nie mając pewności, że znajdzie ich odpowiednio szybko (placówka ma na wykorzystanie szczepionki pięć dni roboczych), zrezygnował z tej opcji i zamówił tylko 90 sztuk. Na kolejną dostawę musi poczekać do przyszłego tygodnia.

Do tej pory w placówce zaszczepiono ponad 330 osób z grupy zero

Do tej pory w placówce zaszczepiono ponad 330 osób z grupy zero TVN 24

Zamawiają do czwartku, otrzymują w poniedziałek

Szczepionki trafiają do szpitali i punktów szczepień z Agencji Rezerw Materiałowych. Władze placówek składają zamówienia przez portal internetowy Ministerstwa Zdrowia, mają na to czas do czwartku do godziny 12. Szczepionki są dostarczane do szpitali w poniedziałki do godziny 13.