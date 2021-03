Nad Bugiem staną megafony do słuchania lasu

- Działa to wszystko na zasadzie różnicy ciśnienia i naturalnego ruchu powietrza. Gdy jesteśmy w środku, słyszymy wzmocnione dźwięki, które docierają z otoczenia. To taka leśna estrada – mówi Zbigniew Kędziorski.

Jego firma remontowo-budowlana wykonuje na zlecenie urzędu miasta w Drohiczynie (Podlaskie) megafony do słuchania lasu. To obite deskami drewniane konstrukcje, które mają kształt tub.

Niezwykłe miejsca wypoczynku

Mogą stanąć nie tylko w lesie, ale też na łące czy na wyspie

Dodaje, że choć te drewniane konstrukcje nazywane są megafonami do słuchania lasu, to służą nie tylko do wsłuchiwania w leśną przyrodę. - Mogą stanąć na łące, polu czy też jak w naszym przypadku wyspie. Gdyby ktoś w środku zaczął grać np. na skrzypach, to dźwięk również bardzo dobrze by się roznosił – podkreśla Rafał Siwek.