Rozkładał kartki z wulgarnymi tekstami o Kościele, miał pluć na krzyż. 41-latek usłyszał zarzuty

41-latek miał rozkładać kartki z obraźliwymi treściami w bazylice archikatedralnej w Białymstoku. Świadkowie mówią też, że pluł na krzyż. Mężczyzna usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych innych osób, za co grozi do dwóch lat więzienia.

Incydenty zgłosił proboszcz parafii archikatedralnej. Składając zawiadomienie, przekazał, że od początku roku do kościoła przychodzi mężczyzna, którego zachowanie obraża uczucia religijne innych osób: znieważa on przedmioty czci religijnej i miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Jak przekazał proboszcz tej parafii, sprawca przed nabożeństwami rozkłada na ławkach, na ambonie i na ołtarzu kartki z "bluźnierczymi napisami".

Zatrzymany na gorącym uczynku

Postawiony mu zarzut to obraza uczuć religijnych innych osób poprzez znieważenie publicznie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do dwóch lat więzienia.