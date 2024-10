Sztab Trump oskarżył rządzących Wielką Brytanią o ingerencję w wybory. Starmer odpowiedział

Sztab Donalda Trumpa zarzucił brytyjskiej Partii Pracy "rażącą ingerencję" w wybory prezydenckie w USA po tym, jak jej wolontariusze udali się do Stanów Zjednoczonych, aby wesprzeć kampanię Kamali Harris. Do sprawy odniósł się premier Wielkiej Brytanii.

Sztab kandydata republikanów złożył skargę do Federalnej Komisji Wyborczej w Waszyngtonie, wzywając do natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w związku z "ewidentnie nielegalnymi działaniami obywateli innych państw dokonanymi przez Partię Pracy Zjednoczonego Królestwa" na rzecz kampanii wyborczej Kamali Harris.

"Robią to w wolnym czasie, jako wolontariusze"

- Robią to w wolnym czasie, robią to jako wolontariusze, myślę, że mieszkają tam z innymi wolontariuszami - powiedział Starmer. - To właśnie robili w poprzednich wyborach, to samo robią w tych wyborach i jest to właściwie jasne - dodał.