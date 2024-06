Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się na terenie całej Unii Europejskiej. W zależności od państwa głosowanie zaplanowano w dniach 6-9 czerwca. Polacy wybiorą w niedzielę 53 eurodeputowanych do 720-osobowej izby.

Eurowybory 2024 - godziny otwarcia lokali wyborczych

9 czerwca lokale wyborcze w całej Polsce będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00. Oznacza to, że na oddanie głosu w wyborach do PE mamy 14 godzin. Godziny otwarcia lokali wyborczych są takie same w przypadku lokali wyborczych za granicą - ale oczywiście czasu lokalnego. W tegorocznych wyborach do PE - zgodnie z decyzją MSZ - za granicą powstanie 299 obwodów głosowania. Najwięcej obwodowych komisji wyborczych będzie w miejscach, w których przebywa większa liczba Polaków, a więc w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i w Niemczech.