Przy drodze stał chłopiec i płakał. Policjanci ruszyli w pościg za autokarem

To, że przeżyłem, to przeznaczenie. To, że tu jestem, to przeznaczenie. To, że mogę o tym opowiedzieć młodym ludziom, to też przeznaczenie - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 David Schaecter, ostatni ocalały z pierwszego transportu do Auschwitz ze Słowacji z grudnia 1941 roku.