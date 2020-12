"Pies leżał pod blokiem i wył z bólu". Mógł zostać wyrzucony przez okno

Psa z połamanymi przednimi łapami zauważyli mieszkańcy jednego z osiedli we Wrocławiu. Wył z bólu. Według organizacji, która się nim zajęła, został wyrzucony przez okno. Policja wyjaśnia, co się stało, do sprawy zatrzymano jedną osobę.

Zgłoszenie o wyrzuconym przez okno psie Ekostraż otrzymała w poniedziałkowy wieczór. - To była informacja przekazana nam telefonicznie. Wynikało z niej, że pies leży na chodniku, pod oknami i strasznie wyje. Wszystko wskazywało na to, że zwierzę nie padło ofiarą wypadku komunikacyjnego, a spadło z wysokości - mówi Anna Chrobot, pełnomocnik wrocławskiej Ekostraży. I dodaje, że na początku nikt z mieszkańców bloku nie przyznawał się do zwierzęcia.

Jedna osoba zatrzymana

"Serce nam pęka, a mózg wybucha"

Zwierzak ma około roku. Teraz będzie dochodził do zdrowia pod okiem Ekostraży. Wolontariusze sprawę skomentowali w mediach społecznościowych: "Serce nam pęka, a mózg wybucha". To właśnie Ekostraż - jak zapowiada jej pełnomocnik - będzie pełnić rolę pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. I szuka osób, które mogłyby przekazać informacje na temat wcześniejszej sytuacji zwierzęcia. - Po opublikowaniu wpisu o tym, co się stało, pisało do nas wiele osób z tamtych okolic. Wskazywały, że pies nie powinien wrócić do tego domu, bo sprawowano tam nad nim niewłaściwą opiekę. Dlatego apelujemy do tych, którzy mogą wiedzieć coś na temat losu zwierzęcia i którzy mogą potwierdzić fakt niewłaściwej opieki nad nim, by zgłaszali się do nas przez Facebooka - podkreśla Chrobot.