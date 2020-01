Więzień skarżył gminę za smog. Jest decyzja sądu

Sąd w całości oddalił pozew osadzonego, uznając że nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających tezy jego pozwu. Zdaniem sądu, nie ma także podstaw prawnych do twierdzenia, że to gmina powinna dostarczać osadzonym w zakładzie karnym maseczki antysmogowe, a samorządu nie można obciążać winą za stan powietrza, bo nie ma on możliwości narzucenia wszystkim mieszkańcom takiego sposobu ogrzewania, by całkowicie wyeliminować zanieczyszczenia.