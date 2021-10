Nurkowie nie wypłynęli z zalanej kopalni. Trwa akcja ratunkowa

Mętność wody utrudnia akcję ratunkową

Reporter TVN24 Tomasz Mildyn rozmawiał o tej sprawie ze starszym kapitanem Tomaszem Szwajnosem z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Przekazał on, że w nurkowaniu brało udział sześciu doświadczonych nurków. - Dwie osoby wpłynęły od jaskini, trzecia dopłynęła do nich. Te trzy osoby nie wróciły na powierzchnię - powiedział.