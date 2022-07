Jedna kolizja, dwóch kierowców pod wpływem alkoholu. Pijany kolega winę chciał wziąć na siebie

Do kolizji doszło w miniony poniedziałek na drodze nieopodal Trzebnic. Przybyłych na miejsce policjantów zaniepokoił stan kierowców, którzy brali udział w zdarzeniu.

Wziął kolegę w obronę, ale sam też był pijany

- Kolejne minuty policjanci spędzili na wysłuchaniu wersji według, której to mieszkaniec Trzebnic kierował audi, a nie jego 63-letni kolega. Oczywiście mundurowi nie dali wiary 56-latkowi, który chwile później również został przebadany alkomatem, a urządzenie wykazało wartość trzech promili - przekazał oficer prasowy KPP w Polkowicach.

Obaj kierowcy stracili prawa jazdy. Młodszy z mężczyzn odpowie za popełnione wykroczenie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, za co grozi mu grzywna do 30 tysięcy złotych lub kara aresztu do 30 dni i trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów.