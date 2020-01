"Ci ludzie potrzebują picia z nimi herbaty w zimną noc"

Moim celem jest zbudowanie takiego zespołu ludzi, liderów, którzy porwą Platformę ku zwycięstwom wyborczym - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Bartosz Arłukowicz. Europoseł jest jednym z sześciu kandydatów na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Jak dodał, członkowie jego partii stoją przed decyzją "o pewnego rodzaju kontynuacji bądź zmiany".

"Czas na nowy początek". Schetyna nie startuje na szefa PO, popiera innego kandydata Grzegorz Schetyna... czytaj dalej » Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna poinformował w piątek, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Udzielił swojego poparcia Tomaszowi Siemoniakowi, który jest jednym z sześciu polityków ubiegających się o fotel szefa partii. Poza nim o to stanowisko powalczą Joanna Mucha, Borys Budka, Bogdan Zdrojewski. Bartłomiej Sienkiewicz oraz Bartosz Arłukowicz.

Zgodnie z grudniową uchwałą Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, pierwsza tura wyborów szefa odbędzie się 25 stycznia, ewentualna druga - 8 lutego.

"Startuję po to, aby Platforma zaczęła wygrywać wybory"

Arłukowicz o swoim starcie w wyborach na szefa PO mówił w piątek w "Faktach po Faktach" w TVN24.

- Moim celem jest zbudowanie takiego zespołu ludzi, liderów, którzy porwą Platformę ku zwycięstwom wyborczym. To jest klucz. Po to jest partia polityczna, żeby mówić językiem ludzi, reprezentować ich zdanie i wygrywać wybory. Startuję po to, aby Platforma zaczęła wygrywać wybory. Ja chcę wygrywać wybory, kocham wygrywać wybory - przekonywał.

Mówił, że "na pewno Platforma potrzebuje nowego oddechu, nowego spojrzenia na polską politykę". - Mamy zupełnie nowe zjawiska, takie jak protesty społeczne. Mamy grupy społecznie organizujących się obywateli (...), ci ludzie potrzebują wsparcia, naszej pracy razem z nimi, picia z nimi herbaty w zimną noc, kiedy pada deszcz, kiedy protestują przed Sejmem. Uważam, że taka musi być dziś polityka - kontynuował.

"Stoimy przed decyzją o pewnego rodzaju kontynuacji bądź zmiany"

- Najważniejsza grupa społeczna, z którą musimy nawiązać najbliższą współpracę, to są tysiące ludzi, którzy są naszymi zwolennikami w miastach, miasteczkach, wioskach, których energię musimy zabrać z nami na pokład. Oni muszą zacząć z nami współpracować. Oni nie mogą pozostawać sami. Politycy muszą ich widzieć. Polityka nie toczy się tylko w Sejmie, polityka toczy się na ulicach, z ludźmi - wskazywał Arłukowicz.

Jak dodał, trzeba skończyć z "klasycznym atakiem PO-PiS, PiS-PO". - Musimy zejść na ulice, musimy zacząć mówić językiem problemów ludzi - stwierdził. - Stoimy przed decyzją o pewnego rodzaju kontynuacji bądź zmiany. Platforma musi podjąć dzisiaj taką decyzję, członkowie partii muszą zdecydować - zwracał uwagę europoseł.

Arłukowicz: spodziewałem się takiej decyzji Schetyny

Arłukowicz odniósł się także do decyzji Grzegorza Schetyny o niestartowaniu w wyborach na szefa PO. Mówił, że "nie zaskoczyła go". - Spodziewałem się tej decyzji. Myślę, że Grzegorz Schetyna jest politykiem, który realnie ocenia rzeczywistość. Dzisiaj Platforma jest w takim momencie (...), że naprawdę jest oczekiwanie zmiany wśród członków partii, ale także przede wszystkim wśród naszych wyborców (...) i myślę, że Grzegorz Schetyna to widział - mówił gość "Faktów po Faktach".

Ocenił także, że kandydatura Tomasza Siemoniaka "jest pewnego rodzaju kontynuacją, bo jest bardzo bliskim współpracownikiem Grzegorza Schetyny". Jak wskazywał, obecny lider PO i Siemoniak "współpracują razem od bardzo wielu lat, są partnerami w polityce, oni są po prostu nierozłączni".

"Dzisiaj mamy Polskę, w której silny depcze prawa słabego"

Europoseł, mówiąc o problemach, z jakimi musi się zmierzyć jego partia, wskazywał na nierówności społeczne. - Dobre państwo to jest takie państwo, w którym silny broni praw słabszego. Miarą cywilizacji nowoczesnego państwa jest to, jak się dba o słabszych w każdym wymiarze - nie mówię tylko o chorych. Mówię o dzieciach, o mniejszościach, które powinny być chronione przez większość, a nie są - stwierdził.

- Dzisiaj mamy Polskę, w której silny depcze prawa słabego tylko dlatego, że jest silny. To się w Polsce musi zmienić - dodał.

Jak mówił Arłukowicz, chciałby stać na czele partii, w której "mieści się nurt wrażliwości lewicowej połączonej z wrażliwością konserwatywną". - Chcę budować partię, w której zmieszczą się ludzie o poglądach: lewicowym, konserwatywnym, centrum - zapewniał.